Французский футболист умер от разрыва аневризмы во время матча

Полузащитник французского клуба «Ла Шатеньере» Алексис Лескайль скончался от разрыва аневризмы во время матча, сообщает Ouest France.

34-летний хавбек потерял сознание 5 октября во время матча пятого по силе дивизиона Франции против резервной команды «Анже». Лескайля госпитализировали в больницу Нанта и 6 октября сделали операцию. Врачам не удалось спасти футболиста, в четверг 10-го числа он скончался.

Матчи «Ла Шатеньере» перенесены на неопределенный срок.