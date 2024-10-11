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Французский футболист умер от разрыва аневризмы во время матча

Руслан Минаев
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Полузащитник французского клуба «Ла Шатеньере» Алексис Лескайль скончался от разрыва аневризмы во время матча, сообщает Ouest France.

34-летний хавбек потерял сознание 5 октября во время матча пятого по силе дивизиона Франции против резервной команды «Анже». Лескайля госпитализировали в больницу Нанта и 6 октября сделали операцию. Врачам не удалось спасти футболиста, в четверг 10-го числа он скончался.

Матчи «Ла Шатеньере» перенесены на неопределенный срок.

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7
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