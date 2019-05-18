Французский арбитр досрочно завершил матч и раздал командам карточки

Французский арбитр Йоан Рунсар, работавший на матче лиги 2 между "Метцем" и "Брестом" (1:0), необычным образом завершил карьеру. Эта игра была последней для 45-летнего судьи.
Он добавил к основному времени матча пять минут, однако дал финальный свисток чуть раньше истечения дополнительного времени, после чего дал командам по карточке и написал на газоне Merci ("Спасибо"), адресуя послание болельщикам.
⚽️ #MultiLigue2– beIN SPORTS (@beinsports_FR) 17 мая 2019 г.
😮 Fin de saison, l'arbitre distribue ses cartons et laisse un message au public avec son spray ! 🙏 pic.twitter.com/zUbv52mxip
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