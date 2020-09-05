Французские клубы обязали расширить заявки на сезон, чтобы не переносить матчи из-за коронавируса

Профессиональная лига Франции изменила медицинский протокол, чтобы избежать новых переносов матчей. Французские клубы первого и второго дивизионов обязали расширить свои заявки до 30 игроков. Теперь, если перед матчем 20 человек из заявки будут готовы выйти на поле, матч переноситься не будет.

Напомним, ранее стало известно о нескольких случаях заражения коронавирусом среди клубов лиги 1, в том числе на карантине сейчас находятся Неймар, Леандро Паредес, Анхель Ди Мария, Маркиньюс, Уссем Ауар, Стив Манданда, Мауро Икарди.