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Французские клубы обязали расширить заявки на сезон, чтобы не переносить матчи из-за коронавируса

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ПФЛ обязала клубы расширить заявки. Фото LFP.fr
ПФЛ обязала клубы расширить заявки. Фото LFP.fr
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Профессиональная лига Франции изменила медицинский протокол, чтобы избежать новых переносов матчей. Французские клубы первого и второго дивизионов обязали расширить свои заявки до 30 игроков. Теперь, если перед матчем 20 человек из заявки будут готовы выйти на поле, матч переноситься не будет.

Напомним, ранее стало известно о нескольких случаях заражения коронавирусом среди клубов лиги 1, в том числе на карантине сейчас находятся Неймар, Леандро Паредес, Анхель Ди Мария, Маркиньюс, Уссем Ауар, Стив Манданда, Мауро Икарди.

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