Форвард «Сассуоло» Скамакка остается приоритетной целью «ПСЖ»
Подписание нападающего «Сассуоло» Джанлуки Скамакки является приоритетной целью «ПСЖ» на период летнего трансферного окна.
Как сообщает Le Parisien, парижане настроены на подписание 23-летнего футболиста. «ПСЖ» предложил «Сассуоло» 35 миллионов евро за форварда.
Отмечается, что нынешний клуб Скамакки оценивает игрока в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» включился в борьбу за нападающего «Сассуоло».
В сезоне-2021/22 Скамакка сыграл за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал одну говую передачу. Контракт между форвардом и «Сассуоло» истекает в 2026 году.
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3
|Монако
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4
|Ренн
|0
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|0
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
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9
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10
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11
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12
|Реймс
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|0
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13
|Монпелье
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|0
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|0-0
|0
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14
|Анже
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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15
|Труа
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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|7.08
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Анже – Нант
|- : -
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
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Тулуза – Ницца
|- : -
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