Форвард «Сассуоло» Скамакка остается приоритетной целью «ПСЖ»

Подписание нападающего «Сассуоло» Джанлуки Скамакки является приоритетной целью «ПСЖ» на период летнего трансферного окна.

Как сообщает Le Parisien, парижане настроены на подписание 23-летнего футболиста. «ПСЖ» предложил «Сассуоло» 35 миллионов евро за форварда.

Отмечается, что нынешний клуб Скамакки оценивает игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» включился в борьбу за нападающего «Сассуоло».

В сезоне-2021/22 Скамакка сыграл за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал одну говую передачу. Контракт между форвардом и «Сассуоло» истекает в 2026 году.