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Сегодня, 16:00

Форвард «Сассуоло» Скамакка остается приоритетной целью «ПСЖ»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Подписание нападающего «Сассуоло» Джанлуки Скамакки является приоритетной целью «ПСЖ» на период летнего трансферного окна.

Как сообщает Le Parisien, парижане настроены на подписание 23-летнего футболиста. «ПСЖ» предложил «Сассуоло» 35 миллионов евро за форварда.

Отмечается, что нынешний клуб Скамакки оценивает игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» включился в борьбу за нападающего «Сассуоло».

В сезоне-2021/22 Скамакка сыграл за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал одну говую передачу. Контракт между форвардом и «Сассуоло» истекает в 2026 году.

Источник: https://www.leparisien.fr/sports/football/

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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