Форвард сборной Грузии Микаутадзе близок к трансферу в «Монако»

Нападающий «Метца» и сборной Грузии Жорж Микаутадзе близок к переходу в «Монако», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клубы согласовали трансфер 23-летнего футболиста. Сумма сделки составит около 25 миллионов евро с учетом бонусов.

В минувшем сезоне Микаутадзе провел 20 матчей в лиге 1, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.