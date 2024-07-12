Форвард сборной Грузии Микаутадзе близок к трансферу в «Монако»
Нападающий «Метца» и сборной Грузии Жорж Микаутадзе близок к переходу в «Монако», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, клубы согласовали трансфер 23-летнего футболиста. Сумма сделки составит около 25 миллионов евро с учетом бонусов.
В минувшем сезоне Микаутадзе провел 20 матчей в лиге 1, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.
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