Форвард «Ренна» получил условный срок за ДТП на электросамокате со смертельным исходом

Нападающий «Ренна» Матис Ламбурд приговорен к двум годам лишения свободы условно за смертельное ДТП на электросамокате, сообщает RMC Sport.

18 июня Ламбурд на электросамокате сбил 51?летнюю женщину, которая скончалась в больнице от полученных травм. Гражданский суд определит размер компенсации семье жертвы.

18-летний Ламбурд выступает за молодежную команду «Ренна» с 2021 года. За свою карьеру форвард забил 16 голов в 37 матчах.