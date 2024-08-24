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Сегодня, 12:13

Форвард «Ренна» получил условный срок за ДТП на электросамокате со смертельным исходом

Сергей Разин
корреспондент
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Матис Ламбурд.
Фото Global Look Press

Нападающий «Ренна» Матис Ламбурд приговорен к двум годам лишения свободы условно за смертельное ДТП на электросамокате, сообщает RMC Sport.

18 июня Ламбурд на электросамокате сбил 51?летнюю женщину, которая скончалась в больнице от полученных травм. Гражданский суд определит размер компенсации семье жертвы.

18-летний футболист &laquo;Ренна&raquo; на&nbsp;электросамокате насмерть сбил женщину. 18-летний футболист «Ренна» сбил женщину на самокате. Она умерла в больнице

18-летний Ламбурд выступает за молодежную команду «Ренна» с 2021 года. За свою карьеру форвард забил 16 голов в 37 матчах.

ФК Ренн
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 2 2 0 0 10-1 6
2
 Марсель 1 1 0 0 5-1 3
3
 Ренн 1 1 0 0 3-0 3
4
 Лилль 1 1 0 0 2-0 3
5
 Осер 1 1 0 0 2-1 3
6
 Ланс 1 1 0 0 1-0 3
7
 Монако 1 1 0 0 1-0 3
8
 Тулуза 1 0 1 0 0-0 1
9
 Нант 1 0 1 0 0-0 1
10
 Страсбур 1 0 1 0 1-1 1
11
 Монпелье 2 0 1 1 1-7 1
12
 Ницца 1 0 0 1 1-2 0
13
 Сент-Этьен 1 0 0 1 0-1 0
14
 Анже 1 0 0 1 0-1 0
15
 Реймс 1 0 0 1 0-2 0
16
 Гавр 1 0 0 1 1-4 0
17
 Лион 1 0 0 1 0-3 0
18
 Брест 1 0 0 1 1-5 0
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34 тур
23.08 21:45
ПСЖ – Монпелье
 6 : 0
24.08 18:00
Лион – Монако
 - : -
24.08 20:00
Лилль – Анже
 - : -
24.08 22:00
Сент-Этьен – Гавр
 - : -
25.08 16:00
Ланс – Брест
 - : -
25.08 18:00
Нант – Осер
 - : -
25.08 18:00
Ницца – Тулуза
 - : -
25.08 18:00
Страсбур – Ренн
 - : -
25.08 21:45
Марсель – Реймс
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Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 3
Луис Энрике

Луис Энрике

Марсель

 2
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 2
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 4
Амин Харит

Амин Харит

Марсель

 2
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 2
И К Ж
Амаду Коне

Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Жордан Амави

Жордан Амави

Брест

 1 0 1
Лоренц Ассиньон

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 1 0 1
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