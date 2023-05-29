Бензема в четвертый раз подряд признан лучшим французским игроком за пределами лиги 1

Форвард «Реала» Карим Бензема признан лучшим французским игроком, выступающим за пределами чемпионата Франции.

Приз вручается ежегодно членами Национального союза профессиональных футболистов (UNFP).

Для Бензема это четвертая награда подряд. Он выигрывал приз в 2019, 2021 и 2022 годах. В 2020-м приз не вручался из-за пандемии коронавируса.

35-летний француз в этом сезоне провел за «Реал» 42 матча, забил 30 голов и отдал 6 результативных передач.

В 2017 и 2018 годах награду получал Н`Голо Канте («Челси»), годом ранее — в 2016-м — Антуан Гризманн («Атлетико»).