2 мая, 17:21

Усман Дембеле травмировал заднюю поверхность бедра

Форвард «ПСЖ» Дембеле может пропустить матч с «Арсеналом» из-за травмы бедра
Руслан Минаев

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле получил травму задней поверхности правого бедра, сообщает пресс-служба парижан. О сроках восстановления будет объявлено позже.

«Дембеле получил повреждение в середине недели, но его состояние улучшается», — говорится в заявлении клуба.

27-летний француз в этом сезоне забил 33 гола и сделал 12 результативных передач в 45 матчах за «ПСЖ». Парижане 7 мая сыграют ответный матч с «Арсеналом» в 1/2 финала Лиги чемпионов (первая игра — 1:0).

  • Flamenco

    Арсенал пройдет жабовию

    02.05.2025

  • bvp

    2-3 недели, Арсеналу повезло.

    02.05.2025

  • емен

    Для ПСЖ это потеря , особенно перед ответным полуфиналом.

    02.05.2025

  • инок

    Дембеле здоровья и хорошо подготвится к ответному полуфиналу с Арсеналом.

    02.05.2025

