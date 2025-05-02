Усман Дембеле травмировал заднюю поверхность бедра
Форвард «ПСЖ» Дембеле может пропустить матч с «Арсеналом» из-за травмы бедра
Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле получил травму задней поверхности правого бедра, сообщает пресс-служба парижан. О сроках восстановления будет объявлено позже.
«Дембеле получил повреждение в середине недели, но его состояние улучшается», — говорится в заявлении клуба.
27-летний француз в этом сезоне забил 33 гола и сделал 12 результативных передач в 45 матчах за «ПСЖ». Парижане 7 мая сыграют ответный матч с «Арсеналом» в 1/2 финала Лиги чемпионов (первая игра — 1:0).
