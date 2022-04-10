Форвард «ПСЖ» Неймар восхитился игрой в одной команде с Мбаппе и Месси

Неймар прокомментировал игру в одной команде с Месси и Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о совместной игре с форвардами Лионелем Месси и Килианом Мбаппе.

«Я доволен и счастлив, что мне удалось сделал первый хет-трик в этом сезоне. Но победа и наше отношение к делу радуют меня даже сильнее. Важно, что с каждым матчем химия между нами становится все ощутимее. Легко играть с очень умными игроками. Лео и Мбаппе — это выдающиеся игроки, это два гения», — цитирует Неймара сайт парижан.

9 апреля «ПСЖ» в гостях победил «Клермон» в матче 31-го тура чемпионата Франции со счетом 6:1.

Мбаппе и Неймар оформили по хет-трику, Месси отдал три голевых передачи.