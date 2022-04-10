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Сегодня, 11:22

Форвард «ПСЖ» Неймар восхитился игрой в одной команде с Мбаппе и Месси

Неймар прокомментировал игру в одной команде с Месси и Мбаппе
Виктория Кравченко
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Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о совместной игре с форвардами Лионелем Месси и Килианом Мбаппе.

«Я доволен и счастлив, что мне удалось сделал первый хет-трик в этом сезоне. Но победа и наше отношение к делу радуют меня даже сильнее. Важно, что с каждым матчем химия между нами становится все ощутимее. Легко играть с очень умными игроками. Лео и Мбаппе — это выдающиеся игроки, это два гения», — цитирует Неймара сайт парижан.

9 апреля «ПСЖ» в гостях победил «Клермон» в матче 31-го тура чемпионата Франции со счетом 6:1.

Мбаппе и Неймар оформили по хет-трику, Месси отдал три голевых передачи.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Хет-трики Мбаппе и Неймара помогли «ПСЖ» разгромить «Клермон» со счетом 6:1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 22 5 4 70-29 71
2
 Марсель 30 16 8 6 49-29 56
3
 Ренн 31 17 5 9 67-31 56
4
 Страсбур 30 14 9 7 51-32 51
5
 Ницца 30 15 7 8 40-24 51
6
 Лилль 30 12 11 7 38-35 47
7
 Монако 30 13 8 9 45-31 47
8
 Лион 30 12 10 8 43-39 45
9
 Нант 30 13 6 11 39-33 45
10
 Ланс 30 12 8 10 45-40 44
11
 Монпелье 30 12 5 13 44-42 41
12
 Брест 30 10 8 12 38-44 38
13
 Реймс 31 8 12 11 34-35 36
14
 Анже 30 8 8 14 34-44 32
15
 Труа 30 8 8 14 28-42 32
16
 Лорьян 31 7 10 14 31-50 31
17
 Клермон Фут 31 7 7 17 31-60 28
18
 Сент-Этьен 31 6 9 16 33-61 27
19
 Метц 30 4 11 15 27-54 23
20
 Бордо 30 4 11 15 38-70 23
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.04 22:00
Лорьян – Сент-Этьен
 6 : 2
9.04 18:00
Реймс – Ренн
 2 : 3
9.04 22:00
Клермон Фут – ПСЖ
 1 : 6
10.04 14:00
Бордо – Метц
 - : -
10.04 16:00
Анже – Лилль
 - : -
10.04 16:00
Брест – Нант
 - : -
10.04 16:00
Монако – Труа
 - : -
10.04 18:05
Ланс – Ницца
 - : -
10.04 20:00
Страсбур – Лион
 - : -
10.04 22:00
Марсель – Монпелье
 - : -
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ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 21
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 18
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 18
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 14
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 10
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 26 2 6
Салис Абдул Самед

Салис Абдул Самед

Клермон Фут

 26 1 8
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 25 1 7
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