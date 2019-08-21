Форвард «ПСЖ» близок к переходу в «Лечче»

Нападающий «ПСЖ» Чупо-Мотинг близок к переходу в «Лечче», сообщает Corriere dello Sport. На днях переговоры перешли в решающую стадию.

Апулийцы хотят приобрести Чупо-Мотинга, что выгодно «ПСЖ»: контракт у игрока с парижанами заканчивается летом 2020 года. Самому нападающему «Лечче» предлагает двухлетний контракт.

Чупо-Мотинг перешел в «ПСЖ» год назад, но за это время забил за парижан в Лиге 1 только 2 гола. Камерунец запомнился своим невероятным промахом в домашнем матче со «Страсбургом».