Форвард «Монако» Мартинш получил травму
15:51
На официальном сайте «Монако» появилась информация о состоянии травмированных игроков.
Медицинский штаб монегасков выявил у нападающего Желсона Мартинша травму ягодичной мышцы.
Также сообщается, что полузащитник Темуе Бакайоко болен, форвард Пьетро Пеллегри — продолжает тренироваться по индивидуальному плану, Виллем Жеббель и Ислам Слимани проходят специализированную подготовку.
20 января «Монако» сыграет с «Сент-Приве» в рамках 1/16 финала Кубка Франции.
January 18, 2020
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