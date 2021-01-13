Форвард «Лиона» Дембеле сегодня пройдет медосмотр для перехода в «Атлетико»

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле сегодня пройдет медосмотр для завершения перехода в «Атлетико», сообщает Marca.

По информации источника, 24-летний француз уже прибыл в Испанию. Изначально игрок должен был прилететь в Мадрид, но из-за снегопада был вынужден отправиться в Вальядолид.

В сезоне-2020/21 Дембеле провел 16 матчей за «Лион», на его счету 1 гол. Сообщается, что футболист проведет остаток сезона в «Атлетико» на правах аренды, у испанского клуба будет опция выкупа игрока за 33 миллиона евро.