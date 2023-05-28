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Сегодня, 07:43

Форвард «Ланса» Опенда стал первым бельгийцем с 20 голами в чемпионате Франции после Азара в 2012-м

Руслан Минаев
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Форвард «Ланса» Лоис Опенда забил 20 голов в 37 матчах чемпионата Франции в своем первом сезоне за клуб.

23-летний игрок стал первым бельгийцем после экс-хавбека «Лилля» Эдена Азара в 2012 году, кто забил 20 голов за сезон в лиге 1.

Также Опенда забил наибольшее количество голов в сезоне за «Ланс» после Роже Боли (20 голов) в 1994 году.

Эден Азар
Футбол
ФК Ланс
0
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 37 27 4 6 87-37 85
2
 Ланс 37 24 9 4 65-28 81
3
 Марсель 37 22 7 8 67-39 73
4
 Лилль 37 19 9 9 64-43 66
5
 Ренн 37 20 5 12 67-38 65
6
 Монако 37 19 8 10 69-56 65
7
 Лион 37 18 8 11 64-44 62
8
 Клермон Фут 37 16 8 13 42-47 56
9
 Ницца 37 14 13 10 45-36 55
10
 Лорьян 37 14 10 13 50-52 52
11
 Реймс 37 12 15 10 44-42 51
12
 Монпелье 37 14 5 18 62-61 47
13
 Тулуза 37 12 9 16 49-56 45
14
 Брест 37 11 11 15 43-52 44
15
 Страсбур 37 9 13 15 50-57 40
16
 Осер 37 8 11 18 34-60 35
17
 Нант 37 6 15 16 36-55 33
18
 Труа 37 4 11 22 44-80 23
19
 Аяччо 37 6 5 26 22-74 23
20
 Анже 37 4 6 27 33-80 18
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27.05 22:00
Анже – Труа
 2 : 1
27.05 22:00
Клермон Фут – Лорьян
 2 : 0
27.05 22:00
Ланс – Аяччо
 3 : 0
27.05 22:00
Лилль – Нант
 2 : 1
27.05 22:00
Лион – Реймс
 3 : 0
27.05 22:00
Марсель – Брест
 1 : 2
27.05 22:00
Монпелье – Ницца
 2 : 3
27.05 22:00
Ренн – Монако
 2 : 0
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Страсбур – ПСЖ
 1 : 1
27.05 22:00
Тулуза – Осер
 1 : 1
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Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

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Лилль

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Реймс

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Монпелье

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