Форвард «Ланса» Опенда стал первым бельгийцем с 20 голами в чемпионате Франции после Азара в 2012-м

Форвард «Ланса» Лоис Опенда забил 20 голов в 37 матчах чемпионата Франции в своем первом сезоне за клуб.

23-летний игрок стал первым бельгийцем после экс-хавбека «Лилля» Эдена Азара в 2012 году, кто забил 20 голов за сезон в лиге 1.

Также Опенда забил наибольшее количество голов в сезоне за «Ланс» после Роже Боли (20 голов) в 1994 году.