Форвард «Браги» Витинья близок к переходу в «Марсель» за 30 миллионов евро

«Марсель» близок к завершению трансфера нападающего «Браги» Витиньи Оливейры, сообщает RMC Sport.

По данным источника, переход игрока может обойтись французскому в 30 миллионов евро с учетом бонусов. Футболист уже прибыл в Марсель и готов пройти медосмотр.

В этом сезоне 22-летний Витинья забил 13 голов и отдал 5 результативных передач в 27 играх во всех турнирах.