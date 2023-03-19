Форвард «Арсенала» Пепе хочет остаться в «Ницце», за которую выступает на правах аренды
Вингер «Арсенала» Николя Пепе, выступающий на правах аренды за «Ниццу», хочет остаться в французской команде на постоянной основе, утверждает L'Equipe.
При этом клуб еще не принял окончательного решения о выкупе 27-летнего ивуарийца. Руководство «Ниццы» хотело бы увидеть от игрока большей результативности, прежде чем принимать решение о его выкупе.
Пепе выступает за «Ниццу» с августа прошлого года. В текущем розыгрыше лиги 1 он провел 16 матчей, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу.
Футболист продолжает принадлежать «Арсеналу». В 2019 году «канониры» купили Пепе у «Лилля» за 80 миллионов евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|27
|21
|3
|3
|68-26
|66
|
2
|Ланс
|28
|16
|9
|3
|47-21
|57
|
3
|Марсель
|27
|17
|5
|5
|51-27
|56
|
4
|Монако
|27
|15
|6
|6
|55-37
|51
|
5
|Лилль
|28
|14
|7
|7
|51-36
|49
|
6
|Ренн
|27
|14
|5
|8
|45-29
|47
|
7
|Ницца
|27
|11
|10
|6
|36-24
|43
|
8
|Реймс
|27
|10
|13
|4
|35-26
|43
|
9
|Лорьян
|27
|12
|7
|8
|40-36
|43
|
10
|Лион
|28
|11
|8
|9
|43-32
|41
|
11
|Тулуза
|28
|10
|5
|13
|43-48
|35
|
12
|Клермон Фут
|27
|9
|7
|11
|26-38
|34
|
13
|Монпелье
|27
|10
|3
|14
|42-46
|33
|
14
|Нант
|28
|6
|12
|10
|30-37
|30
|
15
|Страсбур
|27
|4
|11
|12
|32-46
|23
|
16
|Брест
|27
|5
|8
|14
|28-44
|23
|
17
|Осер
|27
|5
|8
|14
|23-49
|23
|
18
|Аяччо
|27
|6
|3
|18
|20-48
|21
|
19
|Труа
|27
|4
|8
|15
|36-59
|20
|
20
|Анже
|28
|2
|4
|22
|21-63
|10
|17.03
|23:00
|
Лион – Нант
|1 : 1
|18.03
|19:00
|
Тулуза – Лилль
|0 : 2
|18.03
|23:00
|
Ланс – Анже
|3 : 0
|19.03
|15:00
|
Аяччо – Монако
|- : -
|19.03
|17:00
|
Монпелье – Клермон Фут
|- : -
|19.03
|17:00
|
Ницца – Лорьян
|- : -
|19.03
|17:00
|
Страсбур – Осер
|- : -
|19.03
|17:00
|
Труа – Брест
|- : -
|19.03
|19:05
|
ПСЖ – Ренн
|- : -
|19.03
|22:45
|
Реймс – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|17
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|22
|2
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|20
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|21
|2
|2