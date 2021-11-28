Форвард «Арсенала» может продолжить карьеру в чемпионате Франции
«Сент-Этьен» интересуется нападающим «Арсенала» Фоларином Балогуном, сообщает The Sun.
По информации источника, «канониры» готовы отпустить 20-летнего англичанина в аренду в январе.
В сезоне-2021/22 Балогун принял участие в 3 матчах «Арсенала» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/football/16871000/arsenal-news-folarin-balogun-st-etienne/
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