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Фолланд прокомментировал переход в «Монако»

07:45

Новичок «Монако» Кевин Фолланд рад, что стал игроком клуба чемпионата Франции. 28-летний немец подписал контракт до конца июня 2024 года.

— Я хочу поблагодарить руководство «Монако» за оказанное мне доверие, — цитирует пресс-служба клуба Фолланда. — Рад перейти в клуб с богатой историей и большими амбициями. Я следил за первыми матчами команды. Теперь с нетерпением жду, когда смогу присоединиться к новым партнерам и начать работать на благо команды.

Дополнительная информация:

https://www.asmonaco.com/ru/kevin-volland-a-las-monaco/

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