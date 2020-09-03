Фолланд прокомментировал переход в «Монако»

Новичок «Монако» Кевин Фолланд рад, что стал игроком клуба чемпионата Франции. 28-летний немец подписал контракт до конца июня 2024 года.

— Я хочу поблагодарить руководство «Монако» за оказанное мне доверие, — цитирует пресс-служба клуба Фолланда. — Рад перейти в клуб с богатой историей и большими амбициями. Я следил за первыми матчами команды. Теперь с нетерпением жду, когда смогу присоединиться к новым партнерам и начать работать на благо команды.