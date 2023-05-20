Фофана: «Монако» был опаснее «Лиона», но менее эффективен»
Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана прокомментировал поражение от «Лиона» (1:3) в матче 36-го тура чемпионата Франции.
«Нам удался стартовый отрезок, прессинг был на высоте, и команда действовала сосредоточенно. Если бы нам удалось забить еще один или два гола по ходу первого тайма, то исход встречи фактически был бы предрешен. Пропустив, мы опустили руки. Мы были опаснее «Лиона», но менее эффективны. Тем не менее мы много работаем на тренировках, однако у нас не получается воспроизвести это на поле. Теперь нужно сделать все, чтобы сохранить за собой четвертую строчку», — цитирует пресс-служба клуба Фофана.
«Монако» с 65 очками занимает четвертое место в лиге 1, а «Лион» идет на седьмой строчке в турнирной таблице (59 очков).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|35
|26
|3
|6
|84-35
|81
|
2
|Ланс
|35
|22
|9
|4
|59-27
|75
|
3
|Марсель
|35
|22
|7
|6
|65-35
|73
|
4
|Монако
|36
|19
|8
|9
|69-54
|65
|
5
|Лилль
|35
|17
|9
|9
|60-41
|60
|
6
|Ренн
|35
|18
|5
|12
|60-38
|59
|
7
|Лион
|36
|17
|8
|11
|61-44
|59
|
8
|Клермон Фут
|35
|15
|8
|12
|39-45
|53
|
9
|Лорьян
|35
|14
|10
|11
|49-47
|52
|
10
|Ницца
|35
|13
|12
|10
|42-34
|51
|
11
|Реймс
|35
|12
|14
|9
|42-37
|50
|
12
|Монпелье
|35
|13
|5
|17
|57-58
|44
|
13
|Тулуза
|35
|12
|7
|16
|48-55
|43
|
14
|Страсбур
|35
|9
|11
|15
|48-55
|38
|
15
|Брест
|35
|9
|11
|15
|39-50
|38
|
16
|Осер
|35
|8
|10
|17
|32-57
|34
|
17
|Нант
|35
|6
|15
|14
|35-50
|33
|
18
|Аяччо
|35
|6
|5
|24
|22-66
|23
|
19
|Труа
|35
|4
|10
|21
|42-77
|22
|
20
|Анже
|35
|3
|5
|27
|29-77
|14
|19.05
|22:00
|
Лион – Монако
|3 : 1
|20.05
|18:00
|
Нант – Монпелье
|- : -
|20.05
|22:00
|
Лилль – Марсель
|- : -
|21.05
|14:00
|
Аяччо – Ренн
|- : -
|21.05
|16:00
|
Брест – Клермон Фут
|- : -
|21.05
|16:00
|
Ницца – Тулуза
|- : -
|21.05
|16:00
|
Реймс – Анже
|- : -
|21.05
|16:00
|
Труа – Страсбур
|- : -
|21.05
|18:05
|
Лорьян – Ланс
|- : -
|21.05
|21:45
|
Осер – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|26
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|27
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|28
|2
|2