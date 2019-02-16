Флориан Товен: "Слишком рано говорить о борьбе "Марселя" за первую тройку"

Полузащитник "Марселя" Флориан Товен считает, что его команде рано рассчитывать на место в первой тройке лиги 1. Провансальцы после серии неудач выиграли три последних матча, включая игру с "Амьеном" (2:0).

– Слишком рано говорить о борьбе за тройку, – цитирует AFP Товена. – Мы были немного отброшены от группы лидеров, куда постепенно возвращаемся. Но если слишком зазнаемся, можем опять оступиться. Не нужно об этом думать. Главное – работать и побеждать матч за матчем. У нас впереди сложные матчи.