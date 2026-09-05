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Назинью: «Монако» повезло в матче с «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Монако» Флавиу Назинью прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:1) в матче 3-го тура чемпионата Франции.

«Да, для «Монако» это идеальный вечер! Уезжаем с «Парк де Пренс» с победой, и я думаю, это самое главное. Сохраняли хороший настрой на протяжении всего матча, и в итоге победили. Важно сохранять этот настрой и выигрывать матч за матчем. Теперь мы отдохнем перед следующей игрой, и цель будет заключаться — победить вновь.

В чем ключ к победе? Командная игра! Можно добиться всего, чего захочешь, играя как команда. Я допустил ошибку при голе «ПСЖ» и сказал об этом одноклубникам, потому что не увидел мяч, когда отдавал пас. Поэтому я опоздал, поэтому беру на себя ответственность за свою ошибку, но думаю, что исправил это своим последующим голом. Честно говоря, приоритетом было не забить или отдать голевую передачу, чтобы исправить свою ошибку. После этого я в основном старался привести мысли в порядок, оставаться позитивным и заряжать товарищей по команде энергией. Даже не забив, можно провести отличную игру! Гол важен, и я благодарен за него, но это не самое главное.

Мы держались как команда! В конце концов, все видели этот невероятный сейв Лукаса Градецкого... В этом футбол! Нам сегодня повезло, но они могли сравнять счет этим ударом. В целом, это был действительно отличный вечер для нас», — цитирует официальный сайт клуба Назинью», — цитирует официальный сайт клуба Назинью.

«Монако» одержал 3 победы в 3 матчах и с 9 очками лидирует в турнирной таблице Лиги 1. «ПСЖ» располагается на 12-й строчке — 2 очка.

Александр Головин.Сафонов не выручил после победного паса Головина. «Монако» — лидер с тремя победами, а у «ПСЖ» — всего два очка!
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Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 3 3 0 0 5-1 9
2
 Париж 3 2 1 0 6-2 7
3
 Лион 3 2 1 0 6-2 7
4
 Лилль 3 2 1 0 5-2 7
5
 Ренн 3 2 1 0 7-5 7
6
 Страсбур 3 2 0 1 8-7 6
7
 Брест 3 1 2 0 6-5 5
8
 Лорьян 3 1 1 1 2-2 4
9
 Труа 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ланс 3 1 0 2 6-5 3
11
 Марсель 3 1 0 2 6-5 3
12
 Анже 3 1 0 2 4-5 3
13
 ПСЖ 3 0 2 1 5-6 2
14
 Ле Ман 3 0 2 1 5-6 2
15
 Ницца 3 0 2 1 1-4 2
16
 Гавр 3 0 1 2 2-4 1
17
 Тулуза 3 0 1 2 2-5 1
18
 Осер 3 0 0 3 4-11 0
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3.09 21:45 Тулуза – Лилль 0 : 1
4.09 20:00 Лион – Осер 3 : 1
4.09 21:45 ПСЖ – Монако 1 : 2
5.09 18:15 Ланс – Лорьян 0 : 1
5.09 21:45 Гавр – Брест 1 : 2
5.09 21:45 Ницца – Ле Ман 1 : 1
6.09 16:00 Труа – Страсбур 2 : 6
6.09 18:15 Анже – Ренн 1 : 2
6.09 21:45 Марсель – Париж 2 : 3
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ЖК
Г
Амин Гуири
Амин Гуири

Марсель

 4
Камори Думбия
Камори Думбия

Брест

 4
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 4
П
Александр Головин
Александр Головин

Монако

 2
Оливье Жиру
Оливье Жиру

Лилль

 2
Себастиан Нанаси
Себастиан Нанаси

Страсбур

 2
И К Ж
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 1 1 0
Самир Эль Мурабет
Самир Эль Мурабет

Страсбур

 1 1 0
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 2 1 0
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