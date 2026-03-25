Физиотерапевт «Осера» Матье Дебен избран мэром одноименного города

Физиотерапевт футбольного клуба «Осер» Матье Дебен стал новым мэром одноименного города, сообщает газета L'Equipe.

48-летний специалист, который баллотировался как независимый кандидат, набрал 33,8 процента голосов. Действующий мэр Кресен Моро, занимавший пост с 2020 года, получил 24 процента.

Дебен работает в «Осере» с 1999 года. После 27 туров текущего сезона команда занимает 16-е место в чемпионате Франции. Клуб выигрывал чемпионат страны в 1996 году, а также четырежды становился обладателем Кубка Франции — в 1994, 1996, 2003, 2005 годах.