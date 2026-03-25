Физиотерапевт «Осера» Матье Дебен избран мэром одноименного города
Физиотерапевт футбольного клуба «Осер» Матье Дебен стал новым мэром одноименного города, сообщает газета L'Equipe.
48-летний специалист, который баллотировался как независимый кандидат, набрал 33,8 процента голосов. Действующий мэр Кресен Моро, занимавший пост с 2020 года, получил 24 процента.
Дебен работает в «Осере» с 1999 года. После 27 туров текущего сезона команда занимает 16-е место в чемпионате Франции. Клуб выигрывал чемпионат страны в 1996 году, а также четырежды становился обладателем Кубка Франции — в 1994, 1996, 2003, 2005 годах.
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2
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3
|Лилль
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4
|Лион
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5
|Марсель
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6
|Ренн
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7
|Монако
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|0-0
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8
|Страсбур
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9
|Тулуза
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10
|Лорьян
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11
|Париж
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12
|Брест
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|0-0
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13
|Анже
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|0
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|0-0
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14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Осер
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
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18
|Ле Ман
|0
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|22.08
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|Анже – Лилль
|- : -
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
|- : -
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|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|00:00
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
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|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
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|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
|00:00
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|00:00
|Труа – Париж
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