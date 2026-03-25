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25 марта, 17:16

Физиотерапевт «Осера» Матье Дебен избран мэром одноименного города

Руслан Минаев
Матье Дебен.
Фото Global Look Press

Физиотерапевт футбольного клуба «Осер» Матье Дебен стал новым мэром одноименного города, сообщает газета L'Equipe.

48-летний специалист, который баллотировался как независимый кандидат, набрал 33,8 процента голосов. Действующий мэр Кресен Моро, занимавший пост с 2020 года, получил 24 процента.

Дебен работает в «Осере» с 1999 года. После 27 туров текущего сезона команда занимает 16-е место в чемпионате Франции. Клуб выигрывал чемпионат страны в 1996 году, а также четырежды становился обладателем Кубка Франции — в 1994, 1996, 2003, 2005 годах.

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ФК Осер
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 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ле Ман 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
22.08 00:00 ПСЖ – Ренн - : -
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