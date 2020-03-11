Финальный матч Кубка французской лиги перенесен, сообщает L'Equipe. Новая дата игры пока неизвестна. Причина — ситуация с коронавирусом.

Матч должен был состояться 4 апреля на «Стад де Франс». Указано, что было удовлетворено пожелание обоих клубов не играть без зрителей.

После такого решения могут быть перенесены также матчи лиги 1 «ПСЖ» — «Метц» и «Лион» — «Ним», сроки проведения которых были изменены ранее из-за финала Кубка лиги.