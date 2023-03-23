Филипп Лам: «ПСЖ» напоминает роскошный магазин, выставляющий драгоценные экспонаты"
Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам высказался о проблемах «ПСЖ».
«Эта непомерно дорогая команда напоминает роскошный магазин, выставляющий драгоценные экспонаты, которыми все восхищаются, но никто не может их себе позволить. Игроки «ПСЖ» не знают, как коллективно забить гол и как вообще внести свой вклад в общий успех», — цитирует Лама The Guardian.
После 28 туров «ПСЖ» с 66 очками лидирует в турнирной таблице лиги 1. Команда Кристофа Гальтье опережает «Марсель» на 7 баллов. Кроме того, парижане вылетели из Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала «Баварии» (0:1; 0:2).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|28
|21
|3
|4
|68-28
|66
|
2
|Марсель
|28
|18
|5
|5
|53-28
|59
|
3
|Ланс
|28
|16
|9
|3
|47-21
|57
|
4
|Монако
|28
|16
|6
|6
|57-37
|54
|
5
|Ренн
|28
|15
|5
|8
|47-29
|50
|
6
|Лилль
|28
|14
|7
|7
|51-36
|49
|
7
|Ницца
|28
|11
|11
|6
|37-25
|44
|
8
|Лорьян
|28
|12
|8
|8
|41-37
|44
|
9
|Реймс
|28
|10
|13
|5
|36-28
|43
|
10
|Лион
|28
|11
|8
|9
|43-32
|41
|
11
|Монпелье
|28
|11
|3
|14
|44-47
|36
|
12
|Тулуза
|28
|10
|5
|13
|43-48
|35
|
13
|Клермон Фут
|28
|9
|7
|12
|27-40
|34
|
14
|Нант
|28
|6
|12
|10
|30-37
|30
|
15
|Страсбур
|28
|5
|11
|12
|34-46
|26
|
16
|Брест
|28
|5
|9
|14
|30-46
|24
|
17
|Осер
|28
|5
|8
|15
|23-51
|23
|
18
|Труа
|28
|4
|9
|15
|38-61
|21
|
19
|Аяччо
|28
|6
|3
|19
|20-50
|21
|
20
|Анже
|28
|2
|4
|22
|21-63
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|31.03
|22:00
|
Марсель – Монпелье
|- : -
|1.04
|18:00
|
Осер – Труа
|- : -
|1.04
|22:00
|
Ренн – Ланс
|- : -
|2.04
|14:00
|
Лилль – Лорьян
|- : -
|2.04
|16:00
|
Анже – Ницца
|- : -
|2.04
|16:00
|
Брест – Тулуза
|- : -
|2.04
|16:00
|
Клермон Фут – Аяччо
|- : -
|2.04
|16:00
|
Нант – Реймс
|- : -
|2.04
|18:05
|
Монако – Страсбур
|- : -
|2.04
|21:45
|
ПСЖ – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|17
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|23
|2
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|21
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|22
|2
|2
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