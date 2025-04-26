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Кен: «Хочу опять сыграть на ноль уже в ближайшем матче с «Гавром»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер «Монако» Филипп Кен рассчитвает сыграть на ноль в матче 31-го тура чемпионата Франции против «Гавра».

«Было сложно переключиться на другие вещи после ошибки в игре с «Брестом», но партнеры очень помогли мне перевернуть эту страницу. Матч с «Марселем» получился крайне удачным для нас, мы забили три мяча и сохранили свои ворота на замке. Я очень рад тому, что удалось отстоять на ноль в двух встречах кряду. Теперь нам хочется довести их общее число до трех уже в ближайшей игре с «Гавром», — приводит пресс-служба клуба слова Кена.

Матч «Гавр» — «Монако» состоится в субботу, 26 апреля. Начало — в 20.00 по московскому времени.

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Источник: Официальный сайт
Футбол
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 24 6 1 84-31 78
2
 Марсель 30 17 4 9 62-42 55
3
 Монако 30 16 6 8 57-35 54
4
 Ницца 31 15 9 7 59-39 54
5
 Лилль 30 15 8 7 47-32 53
6
 Лион 30 15 6 9 58-41 51
7
 Страсбур 30 14 9 7 48-37 51
8
 Ланс 30 13 6 11 35-33 45
9
 Брест 30 13 5 12 48-49 44
10
 Ренн 30 12 2 16 45-40 38
11
 Осер 30 10 8 12 41-45 38
12
 Тулуза 30 9 7 14 38-39 34
13
 Реймс 30 8 8 14 32-42 32
14
 Нант 30 7 10 13 35-50 31
15
 Анже 30 8 6 16 29-48 30
16
 Гавр 30 8 3 19 33-64 27
17
 Сент-Этьен 29 6 6 17 31-68 24
18
 Монпелье 29 4 3 22 22-69 15
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Страсбур – Сент-Этьен
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Гавр – Монако
 - : -
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Лион – Ренн
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