Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Франция

Фернандо Морьентес: «Головину надо оставаться в «Монако»

02:03
Теги:

Экс-нападающий сборной Испании Фернандо Морьентес в интервью «Известиям» отметил, что полузащитнику Александру Головину не стоит покидать «Монако».

— За «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин. На ваш взгляд, в будущем у него появятся возможности перейти в топ-клуб?

— Скажу так: Головин уже играет в суперклубе. Ему надо оставаться в «Монако» и развивать свои таланты, привыкнуть к роли лидера, быть более стабильным и менее эмоциональным. А в будущем — кто знает. Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра «Реала» или «Баварии».

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://iz.ru/929145/timur-ganeev-aleksandr-nevzgoda/golovinu-nado-ostavatsia-v-monako

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир