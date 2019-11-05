Фернандо Морьентес: «Головину надо оставаться в «Монако»

Экс-нападающий сборной Испании Фернандо Морьентес в интервью «Известиям» отметил, что полузащитнику Александру Головину не стоит покидать «Монако».

— За «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин. На ваш взгляд, в будущем у него появятся возможности перейти в топ-клуб?

— Скажу так: Головин уже играет в суперклубе. Ему надо оставаться в «Монако» и развивать свои таланты, привыкнуть к роли лидера, быть более стабильным и менее эмоциональным. А в будущем — кто знает. Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра «Реала» или «Баварии».

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