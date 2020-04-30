Фернандо Морьентес: «Головин способен помочь «Монако» и всей французской лиге стать сильнее»

Бывший нападающий «Монако» Фернандо Морьентес считает, что российский полузащитник монегасков Александр Головин помогает чемпионату Франции становиться сильнее.

— Обычно первый год уходит на адаптацию в новой стране, новом чемпионате, — цитируют «Известия» Морьентеса. — Затем, если удалось освоиться, ты должен доказать свою состоятельность. Уверен, что у Головина много хороших качеств, как у футболиста. Он способен помочь «Монако» и всей французской лиге стать сильнее. Видно, что Александр может стать лидером команды. Готов ли Головин к «ПСЖ», если ему поступит предложение? Если у него есть уверенность, что он будет там постоянно играть, то, конечно, нужно двигаться вперед. С «ПСЖ» у него будет возможность побороться за победу в Лиге чемпионов. Это серьезный шаг вперед в карьере. Сейчас «Монако» — это не тот клуб, который способен претендовать на трофеи в чемпионате Франции и на международной арене, как было в мое время.