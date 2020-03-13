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Федерация футбола Франции остановила турниры из-за коронавируса

00:41
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Федерация футбола Франции на официальном сайте объявила о приостановке всех своих турниров, начиная с 13 марта. Решение продиктовано пандемией коронавируса. Таким образом, пауза объявлена во Франции в женском и молодежном футболе, в мини-футболе и низших футбольных лигах (3, 4, 5 дивизоны и ниже).

Напомним, что высшие дивизионы Франции (лига 1 и лига 2) организует ПФЛ, заседание которой по поводу возможной приостановки сезона состоится в пятницу.

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