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Сегодня, 17:49

Федерация футбола Франции официально утвердила продление контракта с Дешамом

Виталий Косик
Корреспондент
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Дидье Дешам.
Фото AFP

Исполком Федерации футбола Франции единогласно утвердил продление контракта с главным тренером сборной Дидье Дешамом до 2026 года, сообщает официальный сайт организации.

54-летний специалист руководит сборной с июля 2012 года. За десять лет французы стали чемпионами мира (2018), победителями Лиги наций (2021) и серебряными призерами двух турниров: чемпионата Европы (2016) и чемпионата мира (2022).

Также на исполкоме было принято решение об увольнении генерального директора федерации Флоренс Ардуэн. Ее обязанности будет исполнять вице-президент организации Филипп Диалло.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон связывался с экс-главой УЕФА Мишелем Платини по вопросу возможного назначения на пост главы организации после высказываний Ноэля Ле Грэ в адрес экс-футболиста Зинедина Зидана.

Источник: https://www.fff.fr/article/9277-communique-de-la-fff.html
Дидье Дешам
Сборная Франции по футболу
Мишель Платини
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 14 2 1 46-13 44
2
 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
4
 Ренн 17 10 4 3 34-18 34
5
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
6
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
7
 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
9
 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
10
 Реймс 17 4 9 4 20-23 21
11
 Ницца 17 5 6 6 16-19 21
12
 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
13
 Труа 17 4 6 7 29-33 18
14
 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
15
 Нант 17 3 8 6 18-24 17
16
 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
18
 Осер 17 3 4 10 16-35 13
19
 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
20
 Анже 17 2 2 13 16-37 8
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11.01 21:00
Аяччо – Реймс
 - : -
11.01 21:00
Осер – Тулуза
 - : -
11.01 21:00
Брест – Лилль
 - : -
11.01 21:00
Клермон Фут – Ренн
 - : -
11.01 21:00
Нант – Лион
 - : -
11.01 23:00
Лорьян – Монако
 - : -
11.01 23:00
Ницца – Монпелье
 - : -
11.01 23:00
ПСЖ – Анже
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11.01 23:00
Страсбур – Ланс
 - : -
11.01 23:00
Труа – Марсель
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
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Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

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П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

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ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

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И К Ж
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Реймс

 14 2 2
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М`Бай Ньянг

Осер

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