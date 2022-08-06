Федерация футбола Франции не одобрила двухлетний контракт главного тренера «ПСЖ» Гальтье
Федерация футбола Франции (FFF) не одобрила двухлетний контракт главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье из-за проблем с лицензией специалиста.
«Кристофа Гальтье должен связаться с национальным техническим директором в отношении его обязательств по непрерывному обучению», — цитирует L'Equipe протокол FFF.
55-летний французский специалист должен был повторного пройти программу подтверждения тренерской лицензии УЕФА Pro, которая проводится каждые три года, однако не сделал этого. Гальтье придется обратиться FFF с обязательством выполнить требования как можно скорее, вероятно, до одного из следующих международных перерывов.
5 июля парижский клуб объявил о подписании контракта с французом на два года. Предыдущим клубом Гальтье была «Ницца». Ранее «ПСЖ» возглавлял Маурисио Почеттино.
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1
|Лион
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|2-1
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2
|Клермон Фут
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|0
|0-0
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3
|Анже
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Осер
|0
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|0-0
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6
|Реймс
|0
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|0
|0-0
|0
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7
|Труа
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|0-0
|0
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8
|Тулуза
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|0
|0
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|0-0
|0
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9
|Лорьян
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лилль
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Страсбур
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Брест
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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16
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|5.08
|22:00
|
Лион – Аяччо
|2 : 1
|6.08
|18:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
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Марсель – Реймс
|- : -
|Г
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Тете
Лион
|1
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Александр Ляказетт
Лион
|1
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Тома Мангани
Аяччо
|1
|П
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Александр Ляказетт
Лион
|1
|И
|К
|Ж
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Антони Лопеш
Лион
|1
|1
|0
|
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Ромен Амума
Аяччо
|1
|0
|0
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Седрик Авинель
Аяччо
|1
|0
|1