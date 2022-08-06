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Сегодня, 08:33

Федерация футбола Франции не одобрила двухлетний контракт главного тренера «ПСЖ» Гальтье

Алексей Еремин
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Федерация футбола Франции (FFF) не одобрила двухлетний контракт главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье из-за проблем с лицензией специалиста.

«Кристофа Гальтье должен связаться с национальным техническим директором в отношении его обязательств по непрерывному обучению», — цитирует L'Equipe протокол FFF.

55-летний французский специалист должен был повторного пройти программу подтверждения тренерской лицензии УЕФА Pro, которая проводится каждые три года, однако не сделал этого. Гальтье придется обратиться FFF с обязательством выполнить требования как можно скорее, вероятно, до одного из следующих международных перерывов.

5 июля парижский клуб объявил о подписании контракта с французом на два года. Предыдущим клубом Гальтье была «Ницца». Ранее «ПСЖ» возглавлял Маурисио Почеттино.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Psg-la-fff-n-homologue-pas-le-contrat-de-christophe-galtier/1346847
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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