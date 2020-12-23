Фавр после увольнения из «Боруссии» может вернуться в «Ниццу»

Руководство «Ниццы» ведет поиски нового главного тренера. По информации Foot Mercato, основным кандидатом является Люсьен Фавр, который несколько дней назад был уволен из дортмундской «Боруссии».

Также «Ницца» рассматривала кандидатуры Дика Адвоката, Габриэля Хайнце, Юргена Клинсманна и Луи ван Гала.

Напомним, 63-летний швейцарец тренировал французскую команду с 2016 по 2018 год. Затем его сменил Патрик Виейра, который был уволен в декабре 2020 года.