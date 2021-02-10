Фавр и Бос претендуют на пост главного тренера «Ниццы»

Люсьен Фавр и Петер Бос претендуют на пост главного тренера «Ниццы», сообщает Le10Sport.

По информации источника, кандидатуры специалистов рассматриваются как приоритетные. Фавр уже тренировал «Ниццу» с 2016 по 2018 год, в декабре 2020 года 63-летний швейцарец был уволен из дортмундской «Боруссии». 57-летний Бос возглавляет «Байер», леверкузенцы идут на 5-м месте турнирной таблицы чемпионата Германии под руководством голландца.

4 декабря пост главного тренера «Ниццы» покинул Патрик Виейра. После его ухода исполняющим обязанности наставника команды является румын Адриан Урча. «Ницца» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 29 очками.