Фати признан лучшим игроком «Монако» в сентябре
Вингер «Монако» Ансу Фати стал лучшим игроком команды в сентябре, сообщает пресс-служба клуба.
22-летний испанец провел два матча в чемпионате Франции и забил три гола. Также на его счету гол в матче Лиги чемпионов. При этом во всех играх Фати выходил на замену.
Фати был арендован «Монако» у «Барселоны» летом 2025 года. В минувшем сезоне он провел за каталонский клуб 11 матчей и не отметился результативными действиями.
