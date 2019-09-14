Фантастический победный гол Неймара: ударом через себя в добавленное время. Видео

«ПСЖ» в домашнем матче 5-го тура чемпионата Франции обыграл «Страсбур» (1:0). Победный гол фантастическим ударом через себя уже в добавленное время забил нападающий Неймар, для которого эта встреча стала первой за команду в этом сезоне.

Отметим, что фанаты парижан, как и обещали, сначала освистали форварда при объявлении команд, а во время самой игры вывесили несколько баннеров, оскорбляющих бразильца.