Фанаты «ПСЖ» скандировали имя Доннаруммы после победы над «Анже»

Ультрас «ПСЖ» после победы над «Анже» (1:0) в матче 2-го тура лиги 1 скандировали имя вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, который подошел к трибунам, чтобы попрощаться.

По информации журналиста Лоика Танзи, в ближайшие дни итальянский голкипер покинет парижский клуб.

Футболист 12 августа объявил об уходе из «ПСЖ». На 26-летнего итальянца претендуют «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Доннарумма играл за «ПСЖ» с 2021 года. Он сыграл за парижан 161 матч и выиграл десять трофеев, включая четыре чемпионства во Франции и Лигу чемпионов-2024/25.