Фанаты «ПСЖ» скандировали имя Доннаруммы после победы над «Анже»
Ультрас «ПСЖ» после победы над «Анже» (1:0) в матче 2-го тура лиги 1 скандировали имя вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, который подошел к трибунам, чтобы попрощаться.
По информации журналиста Лоика Танзи, в ближайшие дни итальянский голкипер покинет парижский клуб.
Футболист 12 августа объявил об уходе из «ПСЖ». На 26-летнего итальянца претендуют «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Доннарумма играл за «ПСЖ» с 2021 года. Он сыграл за парижан 161 матч и выиграл десять трофеев, включая четыре чемпионства во Франции и Лигу чемпионов-2024/25.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|34
|24
|4
|6
|74-29
|76
|
2
|Ланс
|34
|22
|4
|8
|66-35
|70
|
3
|Лилль
|34
|18
|7
|9
|52-37
|61
|
4
|Лион
|34
|18
|6
|10
|53-40
|60
|
5
|Марсель
|34
|18
|5
|11
|63-45
|59
|
6
|Ренн
|34
|17
|8
|9
|59-50
|59
|
7
|Монако
|34
|16
|6
|12
|60-54
|54
|
8
|Страсбур
|34
|15
|8
|11
|58-47
|53
|
9
|Лорьян
|34
|11
|12
|11
|48-51
|45
|
10
|Тулуза
|33
|12
|8
|13
|47-46
|44
|
11
|Париж
|34
|11
|11
|12
|47-50
|44
|
12
|Брест
|34
|10
|9
|15
|43-55
|39
|
13
|Анже
|34
|9
|9
|16
|29-48
|36
|
14
|Гавр
|34
|7
|14
|13
|32-44
|35
|
15
|Осер
|34
|8
|10
|16
|34-44
|34
|
16
|Ницца
|34
|7
|11
|16
|37-60
|32
|
17
|Нант
|33
|5
|8
|20
|29-52
|23
|
18
|Метц
|34
|3
|8
|23
|32-76
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|17.05
|22:00
|Брест – Анже
|1 : 1
|17.05
|22:00
|Лилль – Осер
|0 : 2
|17.05
|22:00
|Лорьян – Гавр
|0 : 2
|17.05
|22:00
|Лион – Ланс
|0 : 4
|17.05
|22:00
|Марсель – Ренн
|3 : 1
|17.05
|22:00
|Нант – Тулуза
|- : -
|17.05
|22:00
|Ницца – Метц
|0 : 0
|17.05
|22:00
|Париж – ПСЖ
|2 : 1
|17.05
|22:00
|Страсбур – Монако
|5 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|21
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|16
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|16
|П
|
|
Людовик Айорк
Брест
|9
|
|
Адриен Томассон
Ланс
|9
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|23
|2
|5
|
|
Исмаэль Дукуре
Страсбур
|25
|2
|4
|
|
Аруна Санганте
Гавр
|28
|2
|4
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