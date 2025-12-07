Фанат «ПСЖ» о Сафонове: «Наконец-то в этом сезоне мы увидели настоящего вратаря»

Фанаты «ПСЖ» прокомментировали игру российского вратаря Матвея Сафонова в домашнем матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0).

Они поделились впечатлениями в соцсети X.

— «Он внушает больше уверенности, чем Шевалье».

— «Наконец-то в этом сезоне мы увидели настоящего вратаря. Это русская мощь».

— «Сафонов теперь должен быть игроком стартового состава на весь сезон, пожалуйста».

26-летний россиянин вышел в стартовом составе «ПСЖ» впервые в сезоне-2025/26.

В сезоне-2024/25 Сафонов в 17 матчах пропустил 13 голов, в 7 встречах сыграл на ноль.

За «ПСЖ» также заявлены вратари Люка Шевалье, Мартин Джеймс и Ренато Марин.