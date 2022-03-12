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Сегодня, 17:04

Фанаты «ПСЖ» призвали руководство уйти в отставку

Анна Горшкова
Корреспондент

Объединение фанатов «ПСЖ» Collectif Ultras Paris выступило с открытым письмом, в котором раскритиковало руководство клуба.

«Мы собираемся выразить свое недовольство и просим всех болельщиков клуба присоединиться к нам. Неприемлемое и неизбежное разочарование, которое мы предсказывали и которого боялись, к сожалению, свершилось.

Как настроиться на покорение вершин, если сезон, по ощущениям, начинается в феврале, а в домашних турнирах играешь пешком? Как создать настоящий футбольный проект, если команда — это просто набор «звезд», практически не дополняющих друг друга?

С чего бы тренеру пользоваться уважением в раздевалке, когда решения явно принимает не он? Откуда у вас появится желание все перевернуть ради парижан, если на Неделе моды вы появляетесь чаще, чем на встречах с собственными фанатами?

Наша память не коротка. Мы помним, насколько обязаны Нассеру Аль-Хелайфи, ничего личного здесь нет, но очевидно, он не подходит для должности президента клуба.

Нынешняя ситуация в клубе требует полной реорганизации на всех уровнях и ежедневного участия президента. Наш «ПСЖ» заслуживает людей, которые служат клубу, а не пользуются им", — говорится в заявлении фанатов, опубликованном RMS Sport.

Напомним, что «Реал» обыграл «ПСЖ» по сумме двух матчей со счетом 3:2 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/psg-le-communique-cinglant-des-ultras-qui-exigent-la-demission-de-la-direction_AV-202203120153.html

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
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Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 27 19 5 3 56-24 62
2
 Ницца 27 15 5 7 38-21 49
3
 Марсель 27 13 8 6 39-25 47
4
 Ренн 27 14 4 9 53-25 46
5
 Страсбур 27 12 8 7 49-32 44
6
 Лилль 28 11 10 7 37-35 43
7
 Нант 27 12 6 9 36-29 42
8
 Лион 27 11 9 7 38-33 41
9
 Монако 27 11 8 8 40-29 41
10
 Ланс 27 11 7 9 42-38 40
11
 Монпелье 27 11 4 12 41-40 37
12
 Брест 27 9 8 10 35-38 35
13
 Реймс 27 7 11 9 31-31 32
14
 Анже 27 7 8 12 31-40 29
15
 Клермон Фут 27 7 7 13 27-46 28
16
 Сент-Этьен 28 6 8 14 28-50 26
17
 Труа 27 6 7 14 25-41 25
18
 Лорьян 27 5 9 13 22-43 24
19
 Метц 27 4 10 13 25-46 22
20
 Бордо 27 4 10 13 38-65 22
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11.03 23:00
Лилль – Сент-Этьен
 0 : 0
12.03 19:00
Монпелье – Ницца
 - : -
12.03 23:00
Труа – Нант
 - : -
13.03 15:00
ПСЖ – Бордо
 - : -
13.03 17:00
Анже – Реймс
 - : -
13.03 17:00
Клермон Фут – Лорьян
 - : -
13.03 17:00
Метц – Ланс
 - : -
13.03 17:00
Страсбур – Монако
 - : -
13.03 19:05
Лион – Ренн
 - : -
13.03 22:45
Брест – Марсель
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Кильян Мбаппе

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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 15
Гаэтан Лаборд

Гаэтан Лаборд

Ренн

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П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

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Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
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Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 23 2 4
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