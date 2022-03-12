Фанаты «ПСЖ» призвали руководство уйти в отставку

Объединение фанатов «ПСЖ» Collectif Ultras Paris выступило с открытым письмом, в котором раскритиковало руководство клуба.

«Мы собираемся выразить свое недовольство и просим всех болельщиков клуба присоединиться к нам. Неприемлемое и неизбежное разочарование, которое мы предсказывали и которого боялись, к сожалению, свершилось.

Как настроиться на покорение вершин, если сезон, по ощущениям, начинается в феврале, а в домашних турнирах играешь пешком? Как создать настоящий футбольный проект, если команда — это просто набор «звезд», практически не дополняющих друг друга?

С чего бы тренеру пользоваться уважением в раздевалке, когда решения явно принимает не он? Откуда у вас появится желание все перевернуть ради парижан, если на Неделе моды вы появляетесь чаще, чем на встречах с собственными фанатами?

Наша память не коротка. Мы помним, насколько обязаны Нассеру Аль-Хелайфи, ничего личного здесь нет, но очевидно, он не подходит для должности президента клуба.

Нынешняя ситуация в клубе требует полной реорганизации на всех уровнях и ежедневного участия президента. Наш «ПСЖ» заслуживает людей, которые служат клубу, а не пользуются им", — говорится в заявлении фанатов, опубликованном RMS Sport.

Напомним, что «Реал» обыграл «ПСЖ» по сумме двух матчей со счетом 3:2 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.