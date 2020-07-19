Фанаты «ПСЖ» бойкотируют финал Кубка Франции

Фанаты «ПСЖ» Collectif Ultras Paris приняли решение бойкотировать финальный матч Кубка Франции против «Сент-Этьена».

«Нам жаль, что болельщикам «ПСЖ» выделили большое количество мест, — говорится в заявлении. — Мы даже не допускали, что будем распределять билеты между нами и смотреть финал без остального парижского народа. Поэтому Collectif Ultras Paris не будет присутствовать на финале. Мы рассчитываем на то, что наши игроки защитят цвета столицы и вернут Парижу два кубка».

В финале Кубка Франции «ПСЖ» сыграет с «Сент-Этьеном» 24 июля. Начало в 22.00 по московскому времени. Игра пройдет на «Стад де Франс» с ограниченным количеством зрителей. Болельщикам «ПСЖ» выделят 5000 мест. 31 июля парижане сыграют в финале Кубка французской лиги против «Лионе».