Фанаты «ПСЖ» бойкотируют финал Кубка Франции
Фанаты «ПСЖ» Collectif Ultras Paris приняли решение бойкотировать финальный матч Кубка Франции против «Сент-Этьена».
Vous avez un message... #stadeDeFrance #finales pic.twitter.com/G7j54XAIvo— Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) July 18, 2020
«Нам жаль, что болельщикам «ПСЖ» выделили большое количество мест, — говорится в заявлении. — Мы даже не допускали, что будем распределять билеты между нами и смотреть финал без остального парижского народа. Поэтому Collectif Ultras Paris не будет присутствовать на финале. Мы рассчитываем на то, что наши игроки защитят цвета столицы и вернут Парижу два кубка».
В финале Кубка Франции «ПСЖ» сыграет с «Сент-Этьеном» 24 июля. Начало в 22.00 по московскому времени. Игра пройдет на «Стад де Франс» с ограниченным количеством зрителей. Болельщикам «ПСЖ» выделят 5000 мест. 31 июля парижане сыграют в финале Кубка французской лиги против «Лионе».