Фанаты «Бордо» раскритиковали руководство клуба за смену логотипа

Во вторник, 30 июня, «Бордо» объявил о смене клубного логотипа. Фанаты, которые в минувшую субботу в центре города провели акцию протеста против руководства клуба, остались недовольны новой эмблемой.

Видеопрезентация нового логотипа на YouTube получила 327 дизлайков при 64 лайках. Кроме того, в комментариях в социальных сетях болельщики обрушились с критикой на руководство.

Girondins.news: Вы позорите историю этого клуба.

Diego 24: Этот логотип ужасен. Они убили личность красивого и исторического клуба.

Franck Meinhardt: Это невозможно. Нет уважения к идентичности этого клуба. Я поддерживаю «Лорьян». Но этот новый логотип «Бордо» достоин студента колледжа. Грустно за этот великий французский клуб.

Trepa64: Синий, белый и... коричневый? «Бордо жирондистов»? Это больше не мой клуб. Я поддерживаю жирондинцев, они играют в синем и белом. Я ни за что не куплю что-либо с этим логотипом, достойным клуба без лицензии в футсиме PES 5.

flaaaaaaaaaaaaaaaaaav: Мой двоюродный брат в Paint нарисует лучше логотип.

Diabate33: Это новый клуб, «Бордо Жиронден»? Я очень скучаю по ФК «Жиронден де Бордо».

SnakiLL: Живая реакция фанатов.