04:57 | Футбол — Франция

Фанаты "Бордо" хотят видеть в команде Дзагоева больше, чем Балотелли и Кэйхилла

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Болельщики "Бордо" на своем сайте WebGirondins проводят голосование по поводу грядущего трансферного окна. Посетителям портала предложено выбрать по три игрока, которых они хотят видеть в команде. Выбор делается из списка из 20 игроков, у которых заканчиваются контракты в конце сезона. Среди вероятных трансферов есть и полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев

На данный момент лидирует Оливье Жиру, набравший 57 процентов голосов. У россиянина - 6 процентов. Он опережает таких игроков, как Марио Балотелли ("Марсель"), Гэри Кэйхилла ("Челси") и Андера Эрреру ("Манчестер Юнайтед").

Дополнительная информация

https://www.webgirondins.com/actualite-girondins-mercato-20-joueurs-libres-et-des-idees-pour-les-girondins-97790

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