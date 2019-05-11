Фанаты "Бордо" хотят видеть в команде Дзагоева больше, чем Балотелли и Кэйхилла

Болельщики "Бордо" на своем сайте WebGirondins проводят голосование по поводу грядущего трансферного окна. Посетителям портала предложено выбрать по три игрока, которых они хотят видеть в команде. Выбор делается из списка из 20 игроков, у которых заканчиваются контракты в конце сезона. Среди вероятных трансферов есть и полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев.

На данный момент лидирует Оливье Жиру, набравший 57 процентов голосов. У россиянина - 6 процентов. Он опережает таких игроков, как Марио Балотелли ("Марсель"), Гэри Кэйхилла ("Челси") и Андера Эрреру ("Манчестер Юнайтед").