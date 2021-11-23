Фанату «Лиона», который бросил бутылку в Пайета, грозит полгода тюрьмы

Фанату «Лиона», который бросил бутылку в голову полузащитнику «Марселя» Димитри Пайету, грозит тюремный срок.

Как сообщает GFFN со ссылкой на RMC Sport, прокурор просит приговорить болельщика к шести месяцам тюрьмы, а также запретить ему посещать стадион в течение пяти лет.

В начале матча 14-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Марселем» в 34-летнего Пайета бросили бутылку с водой, попав ему в голову. Футболист упал на газон, после чего главный судья прервал встречу. Хулиган был сразу вычислен, и его выпроводили со стадиона.

Дисциплинарный комитет лиги 1 начал расследование этого эпизода. «Лион» проведет следующий домашний матч (против «Реймса») при пустых трибунах.