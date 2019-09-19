Фанат, выбежавший на поле сделать селфи с Мбаппе, оштрафован на 1,5 тысячи евро
18:48
31 марта в матче чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Тулузой» (1:0) на поле выбежал фанат. Молодой человек подбежал к нападающему парижан Кильяну Мбаппе и постарался сделать с ним селфи. После этого его схватила служба безопасности арены, сообщает L'Equipe.
Суд Тулузы вынес решение после рассмотрения данного дела. Болельщик получил штраф в 1,5 тысячи евро, а также запрет на посещение стадиона на полгода.
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