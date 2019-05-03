Болельщик "Ренна" Нельсон, которого ударил нападающий "ПСЖ" Неймар, опроверг информацию о том, что хочет получить денежную компенсацию от бразильца. Инцидент произошел после финала Кубка Франции, в котором "Ренн" одержал победу. За удар 28-летнего фаната в отношении Неймара было заведено дисциплинарное дело.

– Я решил дать интервью, чтобы ответить всем, кто обвинил меня в том, что мне хочется заработать деньги на всей этой истории, – цитирует L’Equipe Нельсона. – Я не просил ни копейки: ни официально, ни неофициально. Если бы я хотел воспользоваться ситуацией, то сразу бы подал жалобу. Но я этого не сделал. Единственный человек, на которого я решил подать в суд, был обозреватель Пьер Менес – за комментарии, сделанные им обо мне. Я не согласен с тем, что могу запятнать себя. Ни я, ни мой адвокат не связывались с "ПСЖ" или Неймаром. Я не продаюсь. Никакая компенсация не сделает меня счастливым. Что эти деньги могут сделать для меня, если я потеряю свою честь?