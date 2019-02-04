Фалькао поддержал оппозицию Венесуэлы

Нападающий "Монако" и сборной Колумбии Радамель Фалькао опубликовал сообщение в поддержку оппозиционного движения Венесуэлы. В Твиттере он разместил видео, на котором венесуэльцы на главной площади Боготы поют гимн страны.

"Друзья венесуэльцы, вы не одни. Мы с вами и поддерживаем вас. Делайте добро без устали, и это даст свои плоды, если вы не сдадитесь. Свободу венесуэльцам. Вперед, Венесуэла", - написал Фалькао в Твиттере.

Amigos venezolanos: No están solos. Estamos con ustedes y los apoyamos. No se cansen de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharán, si no se dan por vencidos. Libertad para los venezolanos. Vamos Venezuela. Video vía @ebatista82 #VenezuelaLibre pic.twitter.com/Ddfwqwpl5y – Radamel Falcao (@FALCAO) 3 февраля 2019 г.

В начале января в Венесуэле прошел ряд протестов против действующего главы государства Николаса Мадуро. 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента.