00:31 | Футбол — Франция

Фалькао поддержал оппозицию Венесуэлы

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Нападающий "Монако" и сборной Колумбии Радамель Фалькао опубликовал сообщение в поддержку оппозиционного движения Венесуэлы. В Твиттере он разместил видео, на котором венесуэльцы на главной площади Боготы поют гимн страны.

"Друзья венесуэльцы, вы не одни. Мы с вами и поддерживаем вас. Делайте добро без устали, и это даст свои плоды, если вы не сдадитесь. Свободу венесуэльцам. Вперед, Венесуэла", - написал Фалькао в Твиттере.

В начале января в Венесуэле прошел ряд протестов против действующего главы государства Николаса Мадуро. 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента.

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