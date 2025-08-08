Фабрицио Романо: Забарный подпишет пятилетний контракт с «ПСЖ»

«ПСЖ» достиг соглашения с «Борнмутом» о переходе украинского защитника Ильи Забарного, сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 22-летний футболист подпишет контракт с парижанами сроком на пять лет. Сумма трансфера составит 67 миллионов евро. Отмечается, что Забарный отправится в Париж для прохождения медосмотра перед Суперкубком УЕФА между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом», который пройдет 13 августа.

Ранее журналист Джанлуки Ди Марцио заявлял, что Забарного пытался подписать «Тоттенхэм». «Шпоры» были готовы заплатить 70 миллионов евро за защитника.

3 июня L'Equipe сообщал, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов может покинуть команду после трансфера Забарного. В январе появилась информация, что украинец отказался от перехода в парижский клуб из-за того, что за команду выступает Сафонов.

Забарный играет в «Борнмуте» с 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 39 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.