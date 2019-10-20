Фабрегас в стартовом составе «Монако» на матч с «Ренном»

Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 10-го тура чемпионата Франции против «Ренна», информирует пресс-служба монегасков. Встреча пройдет сегодня, 20 октября, начало — в 18.00 (мск).

Напомним, что в заявку команды Леонарду Жардима не попал российский хавбек Александр Головин, который получил красную карточку во встрече 9-го тура лиги 1 с «Монпелье» (1:3).

Стартовый состав «Монако»: Леком — Агилар, Бадиашиле, Глик, Жемерсон — Силва, Фабрегас, Бакайоко — Диаш, Слимани, Бен Йеддер.

Запасные: Субашич, Загре, Марипан, Хенрикс, Бальде, Огюстен, Бошилья.

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