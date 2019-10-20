Фабрегас в стартовом составе «Монако» на матч с «Ренном»
17:15
Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 10-го тура чемпионата Франции против «Ренна», информирует пресс-служба монегасков. Встреча пройдет сегодня, 20 октября, начало — в 18.00 (мск).
Напомним, что в заявку команды Леонарду Жардима не попал российский хавбек Александр Головин, который получил красную карточку во встрече 9-го тура лиги 1 с «Монпелье» (1:3).
Стартовый состав «Монако»: Леком — Агилар, Бадиашиле, Глик, Жемерсон — Силва, Фабрегас, Бакайоко — Диаш, Слимани, Бен Йеддер.
Запасные: Субашич, Загре, Марипан, Хенрикс, Бальде, Огюстен, Бошилья.
?? Our 1??1?? for #ASMSRFC ? pic.twitter.com/uvF3XXEv0h— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) October 20, 2019
Чемпионат Франции: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей