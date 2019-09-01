Фабрегас в подробностях рассказал о своем переходе в «Монако»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас заявил, что перешел в княжеский клуб из-за желания обрести стабильность.

— У меня оставалось 6 месяцев контракта в «Челси», и мне предложили продлить его на один год, снизив мою зарплату на 60%, — цитирует Marca Фабрегаса. — Когда вы достигаете возраста 32 года, команды предлагают вам продлить контракт на год или максимум на два. Я же хотел стабильности для себя и своей семьи. Я не хотел менять команды каждый год. Мне предложили трехлетний, спасти себя, а затем вернуться в Лигу чемпионов. Это мотивировало меня, и пришлось по душе.

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