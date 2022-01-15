Фабрегас сдал положительный тест на коронавирус

Полузащитник «Монако» Франсеск Фабрегас написал в Twitter, что сдал положительный тест на COVID-19. Также он отметил, что вместе с ним положительный тест сдал его сын.

My son and I got tested positive for COVID today. We are ok. Hoping to come back asap ?????? — Cesc F?bregas Soler (@cesc4official) January 15, 2022

В текущем сезоне 34-летний Фабрегас провел 2 матча за «Монако» в чемпионате Франции.

Хавбек пропустит воскресный матч 21-го тура чемпионата Франции с «Клермоном».