Фабрегас рассказал о целях «Монако» на остаток сезона
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал о том, как команда настроена на остаток сезона.
«Мы думаем лишь о том, как выполнить клубную цель, которая заключается в том, чтобы выйти в еврокубки на следующий сезон. Четвертое место нам еще не гарантировано, через несколько дней будет понятнее. На данный момент сложно думать о том, что мы можем занять более высокое место», — цитирует Фабрегаса официальный сайт «Монако».
После 31 тура чемпионата Франции «Монако» набрал 62 балла и располагается на 3-м месте в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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