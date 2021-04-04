Фабрегас рассказал о целях «Монако» на остаток сезона

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал о том, как команда настроена на остаток сезона.

«Мы думаем лишь о том, как выполнить клубную цель, которая заключается в том, чтобы выйти в еврокубки на следующий сезон. Четвертое место нам еще не гарантировано, через несколько дней будет понятнее. На данный момент сложно думать о том, что мы можем занять более высокое место», — цитирует Фабрегаса официальный сайт «Монако».

После 31 тура чемпионата Франции «Монако» набрал 62 балла и располагается на 3-м месте в турнирной таблице.