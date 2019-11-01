Фабрегас получил травму подколенного сухожилия

Полузащитник «Монако» Франсеск Фабрегас выбыл на неопределенный срок из-за мышечной травмы. У 32-летнего испанца диагностирована травма подколенного сухожилия, сообщает официальный сайт команды.

Фабрегас получил повреждение в матче 1/16 финала Кубка французской лиги с «Марселем» (2:1). В текущем сезоне хавбек провел девять матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

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