Фабрегас поддержал использование ВАР

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поддержал внедрение системы видеоассистента рефери (ВАР) в футболе. При этом он призвал использовать систему с умом, чтобы не изучать каждый контакт.

— Я за ВАР. Думаю, это улучит футбол, — цитирует RMC Фабрегаса. — Но если смотреть с помощью ВАР в замедленном повторе на мой последний фол, мы потеряем суть футбола. Если все смотреть в замедленном повторе, все можно интерпретировать как фол. Я понимаю, почему после использования ВАР мне показали красную карточку. Я понимаю, потому что я задел его, и это было опасно.

В матче против «Лиона» Фабрегас был удален после применения ВАР за фол на защитнике Лео Дюбуа.